Кабинет подологии
Vavilov Club
Москва ул. Дмитрия Ульянова, 6 к 1
Академическая
ДО КОНЦА ДЕКАБРЯ СКИДКА 50% НА ЛЕЧЕНИЕ ГРИБКА НОГТЕЙ
Лечение ногтей. Вросший ноготь. Грибок ногтей. Медицинский педикюр.
Оставляя заявку вы соглашаетесь на обработку персональных данных согласно политики компании.
Фотодинамическая терапия
Это единственный локальный метод, работающий на сегодняшний день
Какой результат вы получите
протокол лечения
здоровые розовые ногти
улучшение качества жизни
избавление от грибка ногтей
Как мы работаем
Все процедуры проводятся при строгом соблюдении правил санитарии и гигиены
Наши специалисты определят тактику ведения терапии и ответят на все ваши вопросы
Метод фотодинамики состоит из зачистки ногтевой пластины, удаления пораженных тканей, нанесения геля-маркера и воздействия ФДТ
Специалист подолог собирает анамнез и рекомендует курс лечения
Отзывы наших клиентов
Запишитесь к специалисту-подологу со скидкой 50% сейчас!
оставьте заявку для записи или консультации
Оставляя заявку вы соглашаетесь на обработку персональных данных согласно политики компании.
Мы всегда готовы вам помочь
Кабинет подологии Vavilov Club
Метро Академическая
ИНН 7731142204
ОГРН 1157746137999
Мед. лицензия №Л041-01137-77/00313582
Политика конфиденциальности
ООО «ИРИАЛ»
Москва ул. Дмитрия Ульянова, 6 к 1
+7985-346-09-61
Close
Напишите нам
Telegram
Made on
Tilda