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Фотодинамическая терапия Это единственный локальный метод, работающий на сегодняшний день
Какой результат вы получите
протокол лечения
здоровые розовые ногти
улучшение качества жизни
избавление от грибка ногтей
Как мы работаем
Все процедуры проводятся при строгом соблюдении правил санитарии и гигиены
Наши специалисты определят тактику ведения терапии и ответят на все ваши вопросы
Метод фотодинамики состоит из зачистки ногтевой пластины, удаления пораженных тканей, нанесения геля-маркера и воздействия ФДТ
Специалист подолог собирает анамнез и рекомендует курс лечения
Отзывы наших клиентов
Хочу от всей души поблагодарить специалиста -подолога Ольгу, как чуткого, внимательного и супер профи человека. Помогла решить застарелую проблему и обучила новому. Буду и дальше обращаться в Vavilov Club, спасибо!
Даша Волкова
Уютный салон, вежливый оперативный персонал. Подолог Ольга - отличный специалист: максимально тактично и результативно помогает справиться с грибком. Рекомендую.
Евгения Ионова
Я невыносимый скептик и мне нужен результат, который я могу пощупать и увидеть. Вавилов Клаб - не первый салон, где я пытаюсь решить проблему грибка. Но именно здесь с внимательными, заботливыми руками Ольги, ее огромным опытом лед тронулся. Спасибо вам большое!
Павел Максимов
Замечательный салон! Грамотные специалисты, профессионалы своего дела! Особенно хочу выразить благодарность подологу Ольге и порекомендовать ее!🌸 Сколько лет муж мучился с грибком ногтей и только здесь ему смогли помочь, процесс не быстрый, но уже виден отличный результат!👌🏻