Я невыносимый скептик и мне нужен результат, который я могу пощупать и увидеть. Вавилов Клаб - не первый салон, где я пытаюсь решить проблему грибка. Но именно здесь с внимательными, заботливыми руками Ольги, ее огромным опытом лед тронулся. Спасибо вам большое!

Павел Максимов